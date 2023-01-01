Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde forkphorus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Forkphorus, Scratch 3, 2 ve 1 projeleri için bir JavaScript derleyicisidir.

Web Sitesi: forkphorus.github.io

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