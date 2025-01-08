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Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları sorgulama dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır. WhatsTool Ekibi, WhatsApp ve işlerini WhatsApp üzerinde yürüten veya pazarlama yapan Küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. İşletmelerin büyümeleri için yeni sayıları tutmalarına yardımcı olan WhatsSave gibi daha fazla uygulama geliştiriyoruz.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
WATI
wati.io
Müşteri etkileşimini yeniden tasarlayan Wati, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan önde gelen konuşma platformudur. Kullanımı kolay yazılımımız, 100'den fazla ülkede 8.000'den fazla işletmeye geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı görüşmeler sunma olanağı sağlar. Yenilikçi yapay zeka çözümleriyle şirketlerin iletişim şeklini değiştiriyoruz: * Paylaşılan gelen kutuları kesintisiz işbirliğine olanak tanır * Güçlü otomasyon verimliliği artırır * Yayın mesajları müşterilerin ilgisini çeker * Akıllı sohbet robotları anında destek sağlar Hızla büyüyen küresel bir SaaS girişimi olarak, işletmeler ve müşteriler arasında anlamlı ilişkiler kurmak için teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluyuz. Yetenekli ve azimli ekibimiz, organizasyonları güçlendirme ve anlamlı konuşmalar yoluyla bağlantıları yeniden tanımlama vizyonuyla birleşiyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ek olarak Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT, web siteleri oluşturmak için Yapay Zekayı kullanan web tabanlı bir site oluşturma yazılımıdır. Kendi profesyonel web sitenizi tamamen ÜCRETSİZ hale getirmek 1 dakikadan az sürer.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.
Cody
meetcody.ai
Cody, ChatGPT gibi akıllı bir yapay zeka asistanıdır, ancak ek olarak onu işletmeniz, ekibiniz, süreçleriniz ve müşteri verileriniz üzerinde eğitebilme avantajına da sahiptir. Ekibinizi çeşitli şekillerde desteklemek için Cody'yi bir çalışan olarak kullanabilirsiniz: * Şirketinizin birikmiş dokümanlarını analiz ederek ve süreçlerinizde uzman davranarak iş sorularına anında yanıt verin. * Ekibinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için anında yanıtlar, fikirler ve hazır çalışmalar sağlayarak çalışan verimliliğini artırın. * Destek belgelerini kullanarak sorunları giderin ve dijital araçlarınızın gizli özelliklerini keşfedin. * Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve Cody ile geçmiş konuşmalarınızın bağlamından yola çıkarak önerilerde bulunun. Cody'yi kullanmak için şirketinizin dosyalarını, belgelerini ve verilerini yükleyerek kendi özelleştirilmiş bilgi tabanınızı oluşturabilirsiniz. Cody daha sonra bu bilgiyi özel yanıtlar sağlamak için kullanır. Cody, PowerPoint, PDF, Word, Discord, web siteleri ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara entegre edilebilir. Platform, AWS şifreleme, SOC II uyumluluğu ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özelliklerle gelişmiş veri güvenliği ve gizliliğini vurguluyor. Cody, kendi iş bağlamlarına göre eğitilmiş bir yapay zeka asistanı sağlayarak ekipleri güçlendirmek için tasarlandı.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
Norby AI
norby.io
Norby AI, işletmelere web siteleri için yapay zeka destekli bir sohbet robotu sağlayan lider bir çözümdür. Chatbot, müşteri sorgularını anlamak ve hızlı, doğru yanıtlar sağlamak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Norby AI'nin sohbet robotu kurulum süreci yalnızca dört basit adımdan oluşur: * Norby AI platformunda bir hesap oluşturun * Web sitenize Norby AI tarafından sağlanan bir kod pasajı ekleyin * Chatbot'un yanıt vermesini istediğiniz mevcut SSS'lerinizi, ürün açıklamalarınızı, belgelerinizi vb. girin * Yapay zeka sohbet robotunuz web sitenizde yayına giriyor ve müşterilerle 7/24 etkileşime geçmeye hazır
AITable
aitable.ai
Vabulable, 1 tıklamayla tablolarla kendi AI chatgpt oluşturmayı yapan devrim niteliğindeki bir AI geliştirme platformudur. Benzersiz verilerinizi kullanarak, Abablable, 7/24 AI Müşteri Hizmetleri Chatbot veya Enterprise ChatGPT asistanı olarak hizmet veren Gelişmiş ChatGPT sisteminin kendi sürümünü eğitmenize olanak tanır. Kesintisiz ve zahmetsiz bir kurulum sunarak kodlamanın karmaşıklıklarını ortadan kaldırır. Tesisat ile, sadece bir AI asistanı almıyorsunuz - işletmenizin ihtiyaçları için akıllı, duyarlı ve özel bir çözüm yaratıyorsunuz.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, WhatsApp Business API'lerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmak ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim çözümüdür. Bu platform, kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için gelişmiş WhatsApp Chatbot'larını kullanarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bu araçlardan yararlanarak müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, potansiyel müşteriler oluşturabilir ve sonuçta satış artışını artırabilir. Öncelikle müşteri iletişim stratejilerini optimize etmek isteyen işletmeleri hedefleyen Gallabox, çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çok aracılı paylaşılan gelen kutusu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak hiçbir müşteri sorgusunun yanıtsız kalmamasını sağlar. Platform özellikle e-ticaret, hizmet sağlayıcılar ve müşteri destek ekipleri gibi müşteri etkileşimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için faydalıdır. Gallabox ile şirketler, WhatsApp damlama kampanyalarını uygulayabilir ve belirli hedef kitle segmentlerine özel olarak hazırlanmış mesajlar yayınlayabilir, böylece pazarlama çabalarını geliştirebilir ve müşteri tutma oranını artırabilir. Gallabox'un öne çıkan özelliklerinden biri entegrasyon yetenekleridir. Platform, işletmelerin mevcut sistemlere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) araçlarına bağlanmasına olanak tanıyan basit tak ve çalıştır seçenekleri sunuyor. Buna Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay ve Shiprocket gibi popüler platformlar dahildir. İşletmeler, WhatsApp'ı mevcut iş akışlarına entegre ederek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve tüm temas noktalarında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Ayrıca Gallabox'un WhatsApp Chatbot'ları müşteri etkileşimlerinin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu akıllı botlar, sık sorulan soruları yanıtlamaktan müşterilere satın alma süreci boyunca rehberlik etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu sadece insan temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin zamanında yanıt almasını sağlayarak genel memnuniyeti artırıyor. Konuşmaları akıllı eylemlere dönüştürme yeteneği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve tekliflerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına daha da güç verir. Genel olarak Gallabox, müşteri etkileşimi için WhatsApp'ın gücünden yararlanmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı, entegrasyon esnekliği ve otomasyon yeteneklerine odaklanan Gallabox, iletişim stratejilerini geliştirmeyi ve satış büyümesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak öne çıkıyor.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. YourGPT Chatbot'unuzla yapay zekadan en iyi şekilde yararlanın ve zamandan ve paradan tasarruf edin. YourGPT, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji AI ve GPT ürünleri sunar. * Güçlü yapay zeka sohbet robotumuzla müşteri desteğini artırın * LLM Spark'ı kullanarak üretime hazır LLM Uygulamaları oluşturun.
Zappr.AI
zappr.ai
Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyük satış ve pazarlama varlıkları olan kurumsal web sitesinden yararlanarak satış kanallarını büyütme konusunda Qualified'a güveniyor. satış görüşmelerine başlayın. Qualified'ı kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, potansiyel müşteri dönüşümünde 4 kat artış ve satış hattında 6 kat artış bildiriyor. Salesforce'u temel alan Qualified, hesaba dayalı alıcı amacını belirlemek ve gerçek zamanlı satış görüşmelerini kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Qualified, Salesforce AppExchange'te 1. sırada yer alır ve G2'de 20'den fazla kategoride 1. sırada yer alır. Merkezi San Francisco'da bulunan Qualified, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek içinqualified.com adresini ziyaret edin.
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeleri ve kursları satmanın en kolay yoludur. E-kitaplarınızı, kurslarınızı, yazılımınızı, tasarım varlıklarınızı, müziğinizi veya her türlü dijital ürünlerinizi doğrudan müşterilerinize satmayı ve tanıtmayı çocuk oyuncağı haline getiriyoruz. Maaş seni karşılıyor.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve Chrome uzantısı aracılığıyla birleşik bir deneyim sunar. Özellikler arasında önceden oluşturulmuş sohbet istemleri, özel iş akışları ve üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyon bulunur. Yanıt Al, öğrenciler ve geliştiricilerden işletme sahipleri ve tasarımcılara kadar çeşitli kullanıcılar için üretkenliği artırmak ve görevleri basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Cohere
cohere.com
Cohere, kurumsal şirketlere yönelik lider yapay zeka platformudur. Birinci sınıf yapay zekamız, iş gereksinimlerine benzersiz şekilde uygundur ve benzeri görülmemiş kullanım kolaylığı, erişilebilirlik ve veri gizliliğinin kilidini açar. Cohere'in platformu buluttan bağımsızdır, yönetilen bir hizmet olarak API aracılığıyla erişilebilir ve sanal özel bulutta (VPC) veya hatta şirketlerle verilerinin bulunduğu yerde buluşmak için sahada dağıtılabilir ve en yüksek düzeyde esneklik ve kontrol sunar. Google Brain mezunları tarafından kurulan ve çığır açan Transformer araştırma makalesinin ortak yazarlarından biri olan Cohere, işletmeleri ve ürünlerini, bilgi üretmenin, aramanın ve özetlemenin her zamankinden daha sezgisel bir yolunun kilidini açan yapay zeka ile dönüştürme misyonundadır. Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Bölüm 32 ve Tiger Global'in yanı sıra Geoffrey Hinton da dahil olmak üzere birçok yapay zeka öncüsü dahil olmak üzere küresel kurumsal ve stratejik yatırımcılardan oluşan bir grup tarafından destekleniyoruz. , Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel ve Raquel Urtasun.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek için katılım anketleri, üyelik portalları, bülten panoları, sohbet robotları ve daha birçok araç oluşturmak için Formaloo'yu kullanıyor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat bir AI Chatbot oluşturucusudur. Site bağlantınızı yükleyerek kendi özel GPT sohbet robotunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Chatbot, site bağlantısıyla ilgili her türlü soruyu yanıtlayacaktır. Bilgi tabanınızın bağlantısını 3 dakikada paylaşarak bir AI Chatbot oluşturun.
Chaport
chaport.com
Chaport, çok kanallı canlı sohbet, sohbet robotları, bilgi tabanı ve daha fazlasını sağlayan hepsi bir arada mesajlaşma platformudur. Web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmanın, daha nitelikli potansiyel müşteriler elde etmenin, satışları artırmanın ve müşteri hizmetlerini geliştirmenin kolay bir yolunu sağlayarak işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bugün Chaport dünya çapında 30.000'den fazla takım tarafından kullanılıyor. Neden Chaport? Chaport, web sitesi ziyaretçilerini sadık müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar. Yine de kullanıcı dostu olmaya devam ediyor ve müşterilerle iletişimi, arkadaşlarla sohbet etmek kadar kolay ve keyifli hale getiriyor. Kurulum işlemi basittir ve 5 dakikadan fazla sürmez. Web sitenize bir sohbet widget'ı ekleyin ve müşterilerinizin sorularını yanıtlamaya başlayın. Ayrıca bir chatbot'a ihtiyacınız varsa Chaport'un WYSIWYG chatbot oluşturucusu sayesinde birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz. Temel özellikler: – Canlı sohbet: Müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak konuşun. – Sohbet robotları: Sohbet robotlarının sık sorulan soruları yanıtlamasına ve olası satışları değerlendirmesine izin verin. Ekibiniz çevrimdışı olsa bile 7/24 anında yardım sunun. – Bilgi tabanı + SSS botu: Müşterilerinize bir bilgi tabanı sağlayın ve sohbet widget'ındaki makaleleri otomatik olarak önermek için bir SSS botunu etkinleştirin. – Facebook, Viber, Telegram vb. ile entegrasyonlar: Tüm kanallardan gelen soruları tek yerden yanıtlayın. – Otomatik davetiyeler: Web sitenizin ziyaretçileriyle daha fazla sohbet başlatın. – Kayıtlı yanıtlar: Sık sorulan sorulara yanıt şablonları hazırlayın, birkaç tıklamayla yanıtlayın ve zamandan tasarruf edin. – Yazma öngörüleri: Mesajları gönderilmeden önce okuyun ve daha hızlı yanıtlayın. – Web, masaüstü ve mobil uygulamalar: Nerede olursanız olun müşterilerle sohbet edin. – Zapier ve API: Chaport'u web sitenize daha yakından entegre edin veya üçüncü taraf uygulamalara bağlayın. – Ve çok daha fazlası... Bugün kaydolun ve satışlarınızı artırın! Ücretsiz deneme mevcut.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
re:tune
retune.so
re:tune, kodlamaya ihtiyaç duymadan yapay zeka uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Platform, müşteri desteğinden satışa kadar bir işletmenin çeşitli yönlerini optimize etmek için özel yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Temel özellikleri arasında ısmarlama chatbot oluşturma ve bunları web sitesi tarafından oluşturulan verilerden kişiselleştirilmiş müşteri bilgilerine kadar akla gelebilecek her türlü veri kaynağıyla eğitme yer alıyor. Ayrıca re:tune, AI yetenekleriyle işlevselliğini geliştirmek için çok çeşitli mevcut araçlara entegre edilebilir. Platformunun mümkün olduğunca erişilebilir olması amaçlanıyor; hobi meraklılarının, yeni kurulan girişimlerin, küçük işletmelerin ve daha büyük ajansların ihtiyaçlarını benzersiz güvenlik ve performans talepleriyle karşılamaya yönelik planlar yapılıyor. Platform, esneklik ve özelleştirilebilirlik için sınırsız mesaj ve kullanıcıyı, web taramayı, dosya yüklemeyi, sohbet robotları için bellek ayırmayı ve hatta özel beyaz etiketli markalamayı destekler. Uyarlanabilirlik taahhüdü aynı zamanda uygulama entegrasyonunu ve özel eğitimli ince ayarlı modelleri de kapsar. Platform, tekliflerinin bir parçası olarak yeni özelliklere ve öncelikli özellik isteklerine erken erişim sözü veriyor. Özetle re:tune, bir işletmeyi evrensel olarak ileriye taşımaya yardımcı olabilecek yapay zeka uygulamaları oluşturmak için kullanıcı dostu, verimli ve özelleştirilebilir bir çözüm sunar.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Userlike
userlike.com
Userlike, Almanya'da müşteri mesajlaşma ve destek otomasyonu için lider yazılım çözümüdür. Şirketlerin farklı kanallardan mesajları tek bir merkezi gelen kutusunda almasına olanak tanıyan birleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve daha fazlası aracılığıyla alınan tüm istekler doğrudan Userlike'nin Mesaj Merkezine ulaşır. Userlike, potansiyel müşteri oluşturmak ve müşterileri takip etmek için modern bir web sitesi mesajlaşma programı sunar. Müşteri hizmetleri ekipleri sesli mesajlar, canlı çeviriler ve akıllı yönlendirme gibi profesyonel hizmet özellikleriyle desteklenmektedir. Karmaşık talepler için servis temsilcileri, sohbetten ekran paylaşımını da içeren tarayıcı tabanlı video görüşmesine kolaylıkla geçiş yapabilir. Userlike'nin Yapay Zeka Otomasyon Merkezi ile dijital müşteri hizmetlerinizin yaklaşık %70'ini otomatikleştirmek için yalnızca birkaç adımda yapay zeka destekli sohbet robotları, akıllı SSS sayfaları ve etkileşimli iletişim formları oluşturabilirsiniz. Daha da iyi sonuçlar için, dünyanın en güçlü büyük dil modelinin becerilerini müşteri desteğinize ekleyen GTP-4 entegrasyonumuzu seçin. Bu, chatbot'un bilgi tabanınızdaki yanıtları yaratıcı bir şekilde birleştirmesine ve müşterilere kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasına olanak tanır. Yapay zeka destek botu, takip eden soruların kategorize edilmesi ve doğru şekilde yanıtlanması için sohbet içeriğini bile hatırlar. Userlike'nin sohbet robotu API'si aynı zamanda mevcut sohbet robotlarınızı yazılıma entegre etmenize de olanak tanır. Userlike 10 yılı aşkın bir süre önce kurulduğundan beri veri koruması her zaman en önemli öncelik olmuştur. Tüm veriler Alman sunucularında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Userlike'ı GDPR uyumlu bir müşteri mesajlaşma çözümü haline getiriyor. Userlike, güvenli veri altyapısı ve özel özellikleriyle müşterileriniz, çalışanlarınız ve şirketinizin tamamı için veri koruma ve güvenliğini garanti eder. Userlike, yazılımın esnek olması ve ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uyum sağlaması nedeniyle her ölçekteki şirket için uygundur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra Toyota ve Hermes gibi büyük şirketler de halihazırda Userlike'ye güveniyor.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, müşterilerinin tercihlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleriyle büyük ve küçük kuruluşların satışlarını hızlandırmasına ve hizmet sunumunu kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eskiden ScheduleOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takvim oluşturmada öncü olarak geniş çapta kabul ediliyoruz, ancak teklifimiz bunun çok ötesinde, maksimum verimlilik ve düzenleme ile potansiyel müşterileri yakalamak, nitelendirmek, etkileşime geçirmek ve dönüştürmek için tasarlanmış pazar lideri bir araç yelpazesine kadar uzanıyor. uyumlu güvenlik. Her sektördeki serbest çalışanlar, şirket sahibi operatörler, acenteler, bağlı kuruluşlar ve şirket içi ekipler, dijital satış ve pazarlamalarını güçlendirmek, işe alım hedeflerine ulaşmak ve bire bir veya ekip halinde, kişisel olarak kaliteli hizmetler sunmak için bize güveniyor , uzaktan veya her ikisi. Fırsatları tarayın ve değerlendirin, bunları otomatik olarak uygun personele yönlendirin, ekip işbirliği için kaynak havuzlarını yönetin ve ilerledikçe oda veya ekipman rezerve edin. Doğru zaman geldiğinde bir çağrıya katılın, videoya geçin veya canlı sohbete geçin. Ücretsiz başlayın, ardından planınızı yükseltin. Basit başlayın. İnanılmaz yakın.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones, işletmelere, aramaları onlar adına yanıtlayan bir yapay zeka telefon temsilcisi sağlar; böylece hiçbir müşteriden gelen aramayı kaçırmazlar. Temsilci ayrıca müşterileri takip etmek, potansiyel müşterilerle iletişimde kalmak ve otomatik pilotta soğuk aramalar yapmak için giden aramalar da gerçekleştirebilir.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka, işlemler, uygulamalar ve sunucular arasında veri göndermek için kullanılan yüksek verimli bir mesajlaşma sistemidir. Tüm Kafka mesajları Apache Kafka kümesindeki konular halinde düzenlenir ve buradan bağlı hizmetler bu mesajları gecikmeden tüketerek hızlı, sağlam ve ölçeklenebilir bir mimari oluşturur. Apache Kafka, büyük miktarda veriyi işleyecek şekilde tasarlanmıştır ve yüksek verim gerektiğinde mükemmel bir mesajlaşma sistemidir.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürmek için tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir Üretken Yapay Zeka sohbet robotu platformudur. Platformumuz, doğal, insana benzer konuşmalar sunma, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunma ve satışları ve müşteri memnuniyetini yeni boyutlara taşıma konusunda uzmandır. Orimon AI'nin kalbinde, sohbet ticaretini sorunsuz bir şekilde yürütme yeteneği yatmaktadır. İster Shopify, WooCommerce ile entegre edilmiş olsun, isterse özel bir ürün sayfası kullanıyor olsun, sohbet robotlarımız müşterilerle deneyimli bir satış elemanı gibi etkileşime girer. Gerçek kişi etkileşiminin sezgiselliğini taklit ederek sorgulara yanıt verir, ürün önerir ve satışları kapatırlar. Bu özellik özellikle e-ticaret siteleri için faydalıdır; satışları artırmak ve müşteri yolculuğunu geliştirmek için yapay zekadan yararlanmalarını sağlar. Orimon AI'nin bir diğer öne çıkan özelliği, AI verimliliği ile insan dokunuşunun mükemmel bir karışımını sunan gelişmiş canlı sohbet işlevidir. Karmaşık sorgular ortaya çıktığında veya kişisel bir dokunuşa ihtiyaç duyulduğunda platform, etkileşimi sorunsuz bir şekilde insan temsilcilerine aktararak müşteri sorgularının her zaman dikkatle ele alınmasını sağlar. Orimon AI'nin çok yönlülüğü geniş entegrasyon yeteneklerine kadar uzanıyor. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Telegram, Facebook Direct Messaging, Slack ve Discord dahil olmak üzere çeşitli mesajlaşma kanallarına sorunsuz bir şekilde bağlanarak işletmenizin müşterilerinizin en çok kullandığı platformlarda erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca platformumuz Zapier, Pabbly Connect, HubSpot ve Salesforce gibi önde gelen otomasyon araçları ve CRM'lerle entegre olur. Bu entegrasyon, etkin potansiyel müşteri işleme ve yönetimine olanak tanıyarak her etkileşimin yakalanıp işin büyümesi için kullanılmasını sağlar. Platformumuz müşteriye yönelik rollerle sınırlı değildir; aynı zamanda dahili iş operasyonlarına yönelik kullanım senaryolarını da içerir. Orimon AI, basit destek sorgusu işlemeden karmaşık satış süreçlerine, lider kalifikasyonuna ve hatta İK, destek ve satış ekipleri için dahili asistan olarak hizmet vermeye kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Özetle, Orimon AI bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; iş etkileşiminizi her yönüyle geliştiren kapsamlı, yapay zeka destekli bir iletişim çözümüdür. Bu, dijital ticaret ve müşteri hizmetlerinin gelişen taleplerini yalnızca karşılamayı değil, aşmayı da vaat eden en son teknolojiye yapılan bir yatırımdır.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit, hiçbir kodlama gerektirmeden, kendi verileriniz üzerinde eğitilmiş kendi AI sohbet robotu asistanınızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir araçtır. Temel Özellikler: * Veri Özelleştirme: Chatbot'u eğitmek için 11 milyon karaktere kadar özel veri (dosyalar, metin, Soru-Cevap) ekleyebilirsiniz. * Görünüm Özelleştirme: Chatbotun renklerini, konumunu, logosunu ve adını özelleştirebilirsiniz. * Kişilik Özelleştirme: Yaratıcılığı ve hassasiyeti dengelemek için chatbotun kişiliğini ve stilini tanımlayabilirsiniz. * Potansiyel Müşteri Toplama: Chatbot, ziyaretçi konuşmalarından potansiyel müşteriler oluşturabilir ve bunları size iletebilir. Diğer Detaylar: * Chatbit, başlamak için ücretsiz bir sürüm sunuyor. * Belirli diller listelenmemiş olsa da birden fazla dili destekler. * Kullanıcılar, chatbot'un yanıtlarını ihtiyaçlarına göre ince ayar yapabilir. * Chatbot oluşturma, veri kaynaklarını ekleme ve web sitesine entegre etme işlemleri 5 dakikadan kısa sürede yapılabilmektedir. * Herhangi bir sorunuz için Chatbit'e [email protected] adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Özetle Chatbit, etkileşimi artırmak, soruları yanıtlamak ve potansiyel müşteri yakalamak için kendi verileriniz üzerinde eğitilmiş ve doğrudan web sitenize entegre edilmiş özelleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturmak için kullanıcı dostu, kodsuz bir platform sağlar.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.