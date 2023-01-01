WebCatalog
T-Mobile DIGITS

T-Mobile DIGITS

digits.t-mobile.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde T-Mobile DIGITS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm numaralarınızı tek cihazda kullanın! Hayatınızın farklı bölümleri için farklı sayılara mı ihtiyacınız var? T-Mobile müşterileri birden fazla cep telefonu numarasına erişmek için DIGITS uygulamasını kullanabilir.

Web Sitesi: digits.t-mobile.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, T-Mobile DIGITS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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