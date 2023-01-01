Kisi, kapılarınıza erişimi yönetmek için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir yazılımdır. Fiziksel erişim için, akıllı telefonunuzun mobil uygulamasını veya güvenli kimlik kartlarını kullanarak kapının kilidini açın ve kapının kilidini açın

Web Sitesi: getkisi.com

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