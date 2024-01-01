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streamGo

streamGo

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Web Sitesi: streamgo.events

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde streamGo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Farklı Olmak İstiyoruz. Çevrimiçi etkinlikleri daha iyi hale getirmek için StreamGo'yu başlattık. Markalar için daha iyi ve katılımcılar için daha iyi. Uzun süredir çevrimiçi etkinlikler, sunum yapanların içeriklerini öğrenmekten çok sistemleri öğrenmeye daha fazla zaman harcaması gerektiği anlamına geliyordu. Katılımcıların etkinliği izlemek için programları indirip yüklemeleri gerekecek. Etkinlik sırasında video ve ses akışları hiçbir uyarı vermeden kesiliyor, ara belleğe alınıyor ve tamamen kayboluyordu. Açıkçası tam bir karmaşaydı ve daha iyisini yapabiliriz. Şimdi de amacımız başladığımız zamankiyle aynı; Üstün müşteri hizmetlerine odaklanarak markaların çevrimiçi etkinlik hedef kitleleriyle etkileşime geçmesine yardımcı olmak. StreamGo, aralarında Sony, Pfizer, Retail Week ve Speedo'nun da bulunduğu markaların en önemli hikayelerini anlatmalarına yardımcı oluyor. Biz de size yardımcı olmayı çok isteriz.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: streamgo.events

Yasal Uyarı: WebCatalog, streamGo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

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MeetingHand

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Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Worksup

Worksup

worksup.com

expertshare

expertshare

expertshare.live

Grupio

Grupio

grupio.com

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

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