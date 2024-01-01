Farklı Olmak İstiyoruz. Çevrimiçi etkinlikleri daha iyi hale getirmek için StreamGo'yu başlattık. Markalar için daha iyi ve katılımcılar için daha iyi. Uzun süredir çevrimiçi etkinlikler, sunum yapanların içeriklerini öğrenmekten çok sistemleri öğrenmeye daha fazla zaman harcaması gerektiği anlamına geliyordu. Katılımcıların etkinliği izlemek için programları indirip yüklemeleri gerekecek. Etkinlik sırasında video ve ses akışları hiçbir uyarı vermeden kesiliyor, ara belleğe alınıyor ve tamamen kayboluyordu. Açıkçası tam bir karmaşaydı ve daha iyisini yapabiliriz. Şimdi de amacımız başladığımız zamankiyle aynı; Üstün müşteri hizmetlerine odaklanarak markaların çevrimiçi etkinlik hedef kitleleriyle etkileşime geçmesine yardımcı olmak. StreamGo, aralarında Sony, Pfizer, Retail Week ve Speedo'nun da bulunduğu markaların en önemli hikayelerini anlatmalarına yardımcı oluyor. Biz de size yardımcı olmayı çok isteriz.

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