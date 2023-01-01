WebCatalog
SmartHR

SmartHR

smarthr.jp

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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SmartHR, üst üste beş yıl boyunca işgücü yönetimi bulut pazar payında 1 numara olan bir bulut insan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımıdır. Yalnızca insan kaynaklarının ve işgücü işlerinin verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm çalışanların verimliliğinin artırılmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: smarthr.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmartHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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