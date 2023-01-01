SmartHR, üst üste beş yıl boyunca işgücü yönetimi bulut pazar payında 1 numara olan bir bulut insan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımıdır. Yalnızca insan kaynaklarının ve işgücü işlerinin verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm çalışanların verimliliğinin artırılmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: smarthr.jp

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