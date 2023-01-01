Ücretsiz olarak kullanılabilecek bulut envanter yönetimi yazılımı. Hem Mac hem de Windows'ta kullanılabilen bir akıllı telefon (iPhone, iPad, Android) uygulaması ve bir web uygulaması bulunmaktadır. Veri senkronizasyonu ve paylaşım işlevleri sayesinde birden fazla kişi ve birden fazla konum, en son envanter bilgilerini kolayca kontrol edebilir. Ayrıca varlık yönetimi ve ekipman yönetimi için. API aracılığıyla sistem bağlantısı da mümkündür.

Web Sitesi: zaico.co.jp

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