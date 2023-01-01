WebCatalog
zaico

zaico

zaico.co.jp

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde zaico çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz olarak kullanılabilecek bulut envanter yönetimi yazılımı. Hem Mac hem de Windows'ta kullanılabilen bir akıllı telefon (iPhone, iPad, Android) uygulaması ve bir web uygulaması bulunmaktadır. Veri senkronizasyonu ve paylaşım işlevleri sayesinde birden fazla kişi ve birden fazla konum, en son envanter bilgilerini kolayca kontrol edebilir. Ayrıca varlık yönetimi ve ekipman yönetimi için. API aracılığıyla sistem bağlantısı da mümkündür.

Web Sitesi: zaico.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, zaico ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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