WebCatalog
ジョブカン

ジョブカン

jobcan.ne.jp

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ジョブカン çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

80.000'den fazla şirket tarafından uygulanmaktadır. Art arda 8 yıl boyunca yıllık BT trendi sıralamasında 1 numara. Devam yönetimi, vardiya yönetimi, ücretli izin yönetimi ve fazla mesai yönetimi dahil devam yönetimi için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir ve ücretsiz olarak kullanılabildiği için zaman kartlarına kıyasla maliyetleri ve çalışma süresini önemli ölçüde azaltır.

Web Sitesi: jobcan.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, ジョブカン ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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