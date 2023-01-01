80.000'den fazla şirket tarafından uygulanmaktadır. Art arda 8 yıl boyunca yıllık BT trendi sıralamasında 1 numara. Devam yönetimi, vardiya yönetimi, ücretli izin yönetimi ve fazla mesai yönetimi dahil devam yönetimi için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir ve ücretsiz olarak kullanılabildiği için zaman kartlarına kıyasla maliyetleri ve çalışma süresini önemli ölçüde azaltır.

Web Sitesi: jobcan.ne.jp

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