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Studyplus

Studyplus

studyplus.jp

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Studyplus, öğrenmek isteyenlerin bir araya geldiği kapsamlı bir platformdur. Öğrenme içeriğinizi görselleştirmek için Studyplus'ı kullanmak ister misiniz? Öğrenme yönetiminin yanı sıra ders çalışmak için de faydalı bilgilerle doludur.

Web Sitesi: studyplus.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, Studyplus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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