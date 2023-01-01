Hatena Bookmark, yer imlerini çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kaydetmenize olanak tanıyan bir sosyal yer imi hizmetidir. İnternet'teki herkesin yer imlerine eklediği en son haber ve bilgilerin bir koleksiyonu.

Web Sitesi: b.hatena.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, はてなブックマーク ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.