Pathee (パシー)

Pathee | Japonya'nın en büyük alışveriş noktası bilgi sitesi "Pathee" şehirde dolaşmayı rahat, eğlenceli ve esnek hale getiriyor. Dışarıda dolaşan kullanıcılar için sadece alışveriş değil, oyun oynama yerleri de dahil olmak üzere çeşitli amaçlara uygun ve her durumda kullanılabilecek mekanlar sunuyoruz.

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