CLIUS, klinikler (yataksız klinikler) için bulut tabanlı bir elektronik tıbbi kayıttır. Basit ve kullanımı kolay ekran tasarımı, tıbbi tedavinin süresini ve çabasını azaltır ve verimliliği artırır. Sadece yeni açılacak şubeler için değil, genişleyen branş klinikleri için de idealdir, lütfen önce ücretsiz deneme/demo deneyimini deneyin.

Web Sitesi: clius.jp

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