WebCatalog
Clius

Clius

clius.jp

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Clius çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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CLIUS, klinikler (yataksız klinikler) için bulut tabanlı bir elektronik tıbbi kayıttır. Basit ve kullanımı kolay ekran tasarımı, tıbbi tedavinin süresini ve çabasını azaltır ve verimliliği artırır. Sadece yeni açılacak şubeler için değil, genişleyen branş klinikleri için de idealdir, lütfen önce ücretsiz deneme/demo deneyimini deneyin.

Web Sitesi: clius.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, Clius ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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