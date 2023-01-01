Bu, bir şeyler yaratmak isteyenler için tasarım, üretim, satış ve teknoloji tanıtımını destekleyen bir platformdur. Akihabara'nın ortak çalışma alanında 3D baskı siparişi ve satış pazarı, orijinal akıllı telefon kılıfı oluşturma, üretim blogu ve "yapım" desteği gibi hizmetler sunuyoruz.

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