Temel olarak Avrupa ve Amerika'da küresel genişlemeye destek sağlıyoruz ve Japonya'daki sınır ötesi EC'deki deneyimlerimize ve başarılarımıza dayanarak, büyük Avrupa ve Amerika ülkelerine sınır ötesi EC trendlerini ve sınır ötesi EC'yi bugün başlatmaya yönelik adımları tanıtıyoruz. . Ayrıca Japonya'ya özgü satış destek hizmetleri de sunuyoruz.

Web Sitesi: ebay.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, eBay Japan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.