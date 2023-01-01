Dersin amacına, temasına ve bütçesine uygun, başta ünlüler olmak üzere konuşmacıları tanıtıp göndereceğiz. Deneyimli kadromuz çeşitli ihtiyaç ve sorularınıza cevap verecektir. Derslerin yanı sıra seminer ve konuşma oturumları gibi çeşitli etkinlikler için de danışmanlık kabul ediyoruz.

Web Sitesi: kouenirai.dmm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DMM 講演依頼 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.