DMM バーチャルオフィス

Aylık 2.530 yen'den başlayan fiyatlarla! 'Akıllı telefonunuzdaki ofis' konseptini temel alarak, akıllı telefonunuzu kullanarak posta yönlendirmenize ve ofis için gerekli işlevleri kullanmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir sistem sunuyoruz. Aynı gün posta gönderimi, kiralık konferans odaları, özel dolaplar, sekreterlik uzatma alımı, işletme adı ekleme, kayıt desteği gibi çeşitli hizmetler hazırlıyoruz. Elbette kurumsal kayıt da mümkün!

Web Sitesi: virtualoffice.dmm.com

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