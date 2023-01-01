WebCatalog
DMM バーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス

virtualoffice.dmm.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DMM バーチャルオフィス çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aylık 2.530 yen'den başlayan fiyatlarla! 'Akıllı telefonunuzdaki ofis' konseptini temel alarak, akıllı telefonunuzu kullanarak posta yönlendirmenize ve ofis için gerekli işlevleri kullanmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir sistem sunuyoruz. Aynı gün posta gönderimi, kiralık konferans odaları, özel dolaplar, sekreterlik uzatma alımı, işletme adı ekleme, kayıt desteği gibi çeşitli hizmetler hazırlıyoruz. Elbette kurumsal kayıt da mümkün!

Web Sitesi: virtualoffice.dmm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DMM バーチャルオフィス ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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