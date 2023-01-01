rakumo, groupware'de Google Workspace ve CRM'de Salesforce ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Tek başına standart fonksiyonların kapsamına girmeyen, herkes tarafından kullanılabilen ve rahatlıkla kullanılabilen fonksiyonları ve iş alanlarını kapsar. Gerekli hizmetleri 1ID'den satın alabilir, esnek bir şekilde çözebilirsiniz. Şirketinize göre iş sorunları. rakumo, Google Workspace (eski adıyla G Suite) grup yazılımı ve CRM Salesforce ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Tek başına standart işlevlerin kapsamadığı işlevleri ve iş alanlarını kapsayarak herkesin kullanımını kolay ve rahat hale getirir. İhtiyaç duyduğunuz hizmetleri 1ID'den satın alabilir, iş sorunlarını şirketinize uygun esnek bir şekilde çözebilirsiniz.

Web Sitesi: rakumo.com

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