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Brushup

Brushup

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Web Sitesi: brushup.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brushup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brushup; tasarımlar, belgeler, videolar ve diğer prodüksiyonlar hakkında geri bildirim almayı kolaylaştıran bir bulut hizmetidir. Ürün değişimi, geri bildirim, süreç yönetimi, hepsi tek bir tarayıcıda tamamlanabilir. Önce ücretsiz deneyin.

Web Sitesi: brushup.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brushup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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