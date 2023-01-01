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Jooto

Jooto

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Web Sitesi: jooto.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jooto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jooto, 260.000'den fazla kişi tarafından kullanılan Kanban tarzı bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Temel işlem yalnızca sürükleyip bırakmaktır. Görevleri Gantt şemalarını kullanarak ve projeler arasında da yönetebilirsiniz. Proje üyelerinin durumunu anlamak daha kolaydır, bu da yönetimi kolaylaştırır.

Web Sitesi: jooto.com

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