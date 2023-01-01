WebCatalog
gooブログ

gooブログ

blog.goo.ne.jp

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

goo blog basit ve kullanışlı bir blog hizmetidir. Yeni başlayanların bile kolayca makaleler oluşturmasına olanak tanıyan bir düzenleyici ve kolay fotoğraf işleme işlevleriyle donatılmıştır. PC ve akıllı telefon uygulamalarıyla uyumludur. 3 GB'a kadar blog görselini ücretsiz olarak kaydedebilirsiniz. Erişim analizi, bağlı kuruluş pazarlaması ve yayınlama da mümkündür.

Web Sitesi: blog.goo.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, gooブログ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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