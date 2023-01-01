goo blog basit ve kullanışlı bir blog hizmetidir. Yeni başlayanların bile kolayca makaleler oluşturmasına olanak tanıyan bir düzenleyici ve kolay fotoğraf işleme işlevleriyle donatılmıştır. PC ve akıllı telefon uygulamalarıyla uyumludur. 3 GB'a kadar blog görselini ücretsiz olarak kaydedebilirsiniz. Erişim analizi, bağlı kuruluş pazarlaması ve yayınlama da mümkündür.

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