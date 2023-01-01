Kolayca puan biriktirebileceğiniz bir puan sitesidir. goo Points, OCN hizmetlerini ve çevrimiçi mağazaları kullanarak kolayca puan kazanmanıza olanak tanıyan bir NTT Rezonant hizmetidir. Puanlar, katalog hediyeleri, miller ve NTT İletişim kullanım ücretleri dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetlerle değiştirilebilir.

Web Sitesi: point.goo.ne.jp

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