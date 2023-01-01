WebCatalog
gooポイント

gooポイント

point.goo.ne.jp

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Kolayca puan biriktirebileceğiniz bir puan sitesidir. goo Points, OCN hizmetlerini ve çevrimiçi mağazaları kullanarak kolayca puan kazanmanıza olanak tanıyan bir NTT Rezonant hizmetidir. Puanlar, katalog hediyeleri, miller ve NTT İletişim kullanım ücretleri dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetlerle değiştirilebilir.

Web Sitesi: point.goo.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, gooポイント ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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