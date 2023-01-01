WebCatalog
DMM バヌーシー

DMM バヌーシー

banusy.dmm.com

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Hiçbir oyunda yaşayamayacağınız gerçek bir at yarışı deneyimi. Bu, duygularınızı Banushi arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyan bir yarış atı fonu hizmetidir. Atınızın ilerleyişi hakkında güncellemeler alacaksınız ve bir at sahibi gibi siz de yarış sonuçlarına göre para ödülünden pay alacaksınız.

Web Sitesi: banusy.dmm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DMM バヌーシー ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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