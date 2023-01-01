Hiçbir oyunda yaşayamayacağınız gerçek bir at yarışı deneyimi. Bu, duygularınızı Banushi arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyan bir yarış atı fonu hizmetidir. Atınızın ilerleyişi hakkında güncellemeler alacaksınız ve bir at sahibi gibi siz de yarış sonuçlarına göre para ödülünden pay alacaksınız.

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