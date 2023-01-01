WebCatalog
goo

goo

goo.ne.jp

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde goo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NTT Resonant tarafından işletilen güvenli ve emniyetli bir portal sitesi. Ne kadar çok kullanırsanız, ilgi alanlarınız, hobileriniz ve tercihleriniz hakkında o kadar çok şey öğrenir ve sınırlı bir süre içinde kendi kişisel portal sitenizi oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri verimli bir şekilde toplamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: goo.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, goo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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