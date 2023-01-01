NTT Resonant tarafından işletilen güvenli ve emniyetli bir portal sitesi. Ne kadar çok kullanırsanız, ilgi alanlarınız, hobileriniz ve tercihleriniz hakkında o kadar çok şey öğrenir ve sınırlı bir süre içinde kendi kişisel portal sitenizi oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri verimli bir şekilde toplamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: goo.ne.jp

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