WebCatalog
goo辞書

goo辞書

dictionary.goo.ne.jp

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goo sözlüğü, Japonya'nın ücretsiz olarak kullanılabilecek en büyük sözlük hizmetidir. Japonca sözlükler, İngilizce-Japonca sözlükler, Japonca-İngilizce sözlükler, eş anlamlılar sözlüğü sözlükleri, dört karakterli deyimler ve kanji gibi dil sözlüklerinin yanı sıra çok çeşitli özel sözlükler arasından arama yapabilirsiniz.

Web Sitesi: dictionary.goo.ne.jp

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