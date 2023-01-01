WebCatalog
gooストア

gooストア

store.goo.ne.jp

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde gooストア çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Goo ve OCN servislerini kullananlar için hayatınızı biraz daha iyi hale getirecek ürünleri, evinizde IoT'yi mümkün kılan Wi-Fi ekipman ürünlerini ve kullanışlı akıllı ev aletlerini özenle seçtik. Ayrıca goo mağazasından internet bağlantısı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Web Sitesi: store.goo.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, gooストア ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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