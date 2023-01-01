Söyle bana! goo, arama yoluyla bulamadığınız sorularınızı herkesin çözebileceği bir Soru-Cevap topluluk hizmetidir. Toplam soru ve cevap sayısı: 40 milyonun üzerinde. Eminim sorularınız ve endişeleriniz cevaplanacaktır.

Web Sitesi: oshiete.goo.ne.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, 教えてgoo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.