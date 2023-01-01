WebCatalog
Qiita

Qiita

qiita.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Qiita çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Qiita, mühendisler hakkındaki bilgilerin kaydedilmesine ve paylaşılmasına yönelik bir hizmettir. Programlamayla ilgili ipuçlarını, teknik bilgileri ve notları kolayca kaydedebilir ve yayınlayabilirsiniz.

Web Sitesi: qiita.com

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