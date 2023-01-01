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メルカリ

メルカリ

jp.mercari.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mercari, herkesin gönül rahatlığıyla kolayca alıp satabileceği Japonya'nın en büyük bit pazarı hizmetidir. Pek çok yeni/kullanılmamış ürünümüz var ve kredi kartıyla, operatör ödemesiyle, marketten veya banka ATM'siyle ödeme yapabilirsiniz. Ürün teslim edildikten sonra paranın satıcıya aktarıldığı benzersiz bir sistemimiz var; böylece içiniz rahat olsun .

Web Sitesi: jp.mercari.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, メルカリ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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