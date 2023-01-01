Mercari, herkesin gönül rahatlığıyla kolayca alıp satabileceği Japonya'nın en büyük bit pazarı hizmetidir. Pek çok yeni/kullanılmamış ürünümüz var ve kredi kartıyla, operatör ödemesiyle, marketten veya banka ATM'siyle ödeme yapabilirsiniz. Ürün teslim edildikten sonra paranın satıcıya aktarıldığı benzersiz bir sistemimiz var; böylece içiniz rahat olsun .

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