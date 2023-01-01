"DirectCloud" sınırsız sayıda kullanıcıya sahip işletmelere yönelik bir bulut depolama alanıdır. Bir dosya sunucusununkine eşdeğer kullanım kolaylığı ile sorunsuz veri kullanımını gerçekleştirir.

Web Sitesi: directcloud.jp

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