LINE WORKS, LINE sohbeti ve damgalarının yanı sıra takvim ve adres defteri de dahil olmak üzere, çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm iletişimi tek bir uygulamada sağlayan bir araçtır. Her şirket, kuruluş veya ekip LINE WORKS'e kaydolabilir ve kullanabilir. LINE WORKS'ü ilk başlatan kişi iletişime başlamak için üye ekleyebilir/davet edebilir. LINE WORKS ile şirketin büyüklüğü, sektör türü, iş türü ne olursa olsun farklı kuşaklardan ve BT deneyiminden insanlar daha sorunsuz iletişim kurabilir ! İş sohbeti: LINE WORKS, LINE'ın tanıdık sohbet ve damgalarının yanı sıra takvim ve adres defteri de dahil olmak üzere, iş için gerekli tüm iletişimi tek bir uygulamada tamamlamanıza olanak tanıyan bir araçtır. Her şirket, kuruluş veya ekip LINE WORKS'e kaydolup kullanabilir ve LINE WORKS'ü açan ilk kişinin üye eklemesi/davet etmesiyle iletişim başlar. LINE WORKS ile şirketin büyüklüğü, sektörü veya mesleği ne olursa olsun, farklı nesillerden ve BT deneyiminden insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilirsiniz!

Web Sitesi: line.worksmobile.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LINE WORKS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.