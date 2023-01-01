WebCatalog
Relay リレイ

Relay リレイ

relay.town

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Relay リレイ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

röle, halef arayan şirketleri devralmak isteyen kişilerle buluşturan bir iş başarısı eşleştirme platformudur. Halefleri açıkça işe alarak beklenmedik tarafları birbirine bağlıyor ve yeni karşılaşmalar ve değer yaratıyoruz.

Web Sitesi: relay.town

Yasal Uyarı: WebCatalog, Relay リレイ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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