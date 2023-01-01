WebCatalog
SimScale

SimScale

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: simscale.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SimScale çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SimScale, buluttaki CAD modelleri için CFD, FEA ve termal simülasyonlar gerçekleştirmenize yardımcı olan tam bulutlu bir CAE simülasyon yazılımıdır.

Web Sitesi: simscale.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SimScale ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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