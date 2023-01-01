Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SimScale çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

SimScale, buluttaki CAD modelleri için CFD, FEA ve termal simülasyonlar gerçekleştirmenize yardımcı olan tam bulutlu bir CAE simülasyon yazılımıdır.

Web Sitesi: simscale.com

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