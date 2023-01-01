WebCatalog
Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rezrva çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşterileri Planlayın, Hizmetleri Rezerve Edin ve Programınızı Çevrimiçi Yönetin. Rezervasyon yazılımıyla, cep telefonunuzdan müşterilerinizi planlayabilir, hizmetleri yönetebilir, programınızı otomatikleştirebilir ve satışlarınızı artırabilir, zamanınızı optimize edebilir, devamsızlıkları azaltabilir ve işinizi günün 24 saati hızlı ve kolay bir şekilde büyütebilirsiniz.

Web Sitesi: rezrva.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rezrva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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