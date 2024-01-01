Alternatifler - Rezrva

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle, müşterilerle, iş arkadaşlarıyla veya arkadaşlarla toplantı planlamanın en basit yoludur. Kullanıcı dostu takvim aracımızla bire bir ve ekip toplantıları için en iyi zamanı bulun. Bu gün başlayacağım!

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

Tüm hizmete dayalı sektörler için Çevrimiçi Rezervasyon Sistemi. Yalnızca hizmetlerinizi ve sağlayıcılarınızı tanımlayın, uygunluk durumlarını görüntüleyin; böylece hem eski hem de yeni müşterileriniz 7/24 rezervasyon yaptırsın.

Consolto

Consolto

consolto.com

DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.

vcita

vcita

vcita.com

Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |

Morgen

Morgen

morgen.so

Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Günlük toplantılarınızın akışını sağlayın. Randevu, çevrimiçi planlamayı basitleştirir, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Çünkü bir zaman rezervasyonu yapmak zor olmasa gerek.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

Groove

Groove

groove.co

Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.

3veta

3veta

3veta.com

3veta, video aracılığıyla çevrimiçi hizmet sağlamak ve almak için başvurulacak çözümdür. Önceden düzenlenmiş görüntülü toplantılara katılmak için uygulamayı kullanın!

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Kurumsal kullanıma hazır planlama araçları, Kullanıcı Arayüzü Öğeleri ve API'ler. Zamanlayıcımız, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, uygunluk durumunuzu kişilerle paylaşmanıza olanak tanır.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

Müşterilerle ilgilerinin doruğunda bağlantı kurun. Randevu planlama, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler ve güvenli ödemeler bir arada. %100 ücretsiz.

Avoma

Avoma

avoma.com

Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick Ai toplantıları planlamanıza yardımcı olur. Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz.

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