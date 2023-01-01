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Lobby PMS

Lobby PMS

lobbypms.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lobby PMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OTELLER İÇİN Yazılım ✔️ LobbyPMS Satışlarınızı, rezervasyonlarınızı, raporlarınızı, faturalarınızı hızlı ve etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Web Sitesi: lobbypms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lobby PMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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