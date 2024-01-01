Cliengo ile aynı yatırım, daha iyi sonuçlar! Cliengo ile Web, WhatsApp ve Sosyal Ağ kanallarındaki görüşmeleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve daha fazla satış elde edin. Cliengo'dan ne beklenebilir? * Tüm iletişim kanallarınızda karar ağaçlı sohbet robotları: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Platformumuzdaki her kişinin etiketlenmesi ve derecelendirilmesi. * İrtibat türüne bağlı olarak bir temsilciye otomatik atama. * Giden WhatsApp mesajlarıyla adayların yeniden etkinleştirilmesi ve takibi. * En kaliteli bağlantılarınızla benzer kitlelerin oluşturulması. Şirketinize en uygun sohbet robotunu tasarlayın: Basit konuşma ağaçlarından en gelişmiş olanlara kadar. Tüm kanallarınızı tek bir yerde otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için Pazarlama ve Satış stratejinize Cliengo'yu ekleyin. Cliengo platformu size yardımcı olacaktır: * Kişilerinizin verilerini yakalayın. * Profil kişileri. * Kişileri derecelendirin. * Kampanyaları optimize edin. * WhatsApp'ta giden mesajları gönderin. * Gerçek zamanlı destek sağlayın. Ve dahası!

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