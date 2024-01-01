Cliengo

Cliengo

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: cliengo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cliengo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cliengo ile aynı yatırım, daha iyi sonuçlar! Cliengo ile Web, WhatsApp ve Sosyal Ağ kanallarındaki görüşmeleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve daha fazla satış elde edin. Cliengo'dan ne beklenebilir? * Tüm iletişim kanallarınızda karar ağaçlı sohbet robotları: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Platformumuzdaki her kişinin etiketlenmesi ve derecelendirilmesi. * İrtibat türüne bağlı olarak bir temsilciye otomatik atama. * Giden WhatsApp mesajlarıyla adayların yeniden etkinleştirilmesi ve takibi. * En kaliteli bağlantılarınızla benzer kitlelerin oluşturulması. Şirketinize en uygun sohbet robotunu tasarlayın: Basit konuşma ağaçlarından en gelişmiş olanlara kadar. Tüm kanallarınızı tek bir yerde otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için Pazarlama ve Satış stratejinize Cliengo'yu ekleyin. Cliengo platformu size yardımcı olacaktır: * Kişilerinizin verilerini yakalayın. * Profil kişileri. * Kişileri derecelendirin. * Kampanyaları optimize edin. * WhatsApp'ta giden mesajları gönderin. * Gerçek zamanlı destek sağlayın. Ve dahası!
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: cliengo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cliengo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

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