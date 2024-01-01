Business Scheduling Software - En Popüler Uygulamalar
Business scheduling software streamlines calendar coordination by seamlessly syncing multiple calendars, safeguarding individual privacy. This tool proves invaluable for sales, revenue operations, and customer success teams, facilitating easy sharing of availability via email links or embedded schedulers on websites. By minimizing scheduling hurdles with external parties, it reduces errors and regulates meeting frequency through preset availability settings. Key features include one-on-one or group meeting scheduling, customizable branding, and tailored reminders. Additionally, it often includes the flexibility to establish preferred meeting hours.
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Calendly
calendly.com
Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Doodle
doodle.com
Doodle, müşterilerle, iş arkadaşlarıyla veya arkadaşlarla toplantı planlamanın en basit yoludur. Kullanıcı dostu takvim aracımızla bire bir ve ekip toplantıları için en iyi zamanı bulun. Bu gün başlayacağım!
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
SimplyBook.me
simplybook.me
Tüm hizmete dayalı sektörler için Çevrimiçi Rezervasyon Sistemi. Yalnızca hizmetlerinizi ve sağlayıcılarınızı tanımlayın, uygunluk durumlarını görüntüleyin; böylece hem eski hem de yeni müşterileriniz 7/24 rezervasyon yaptırsın.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
OnceHub
oncehub.com
Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Appointlet
appointlet.com
Günlük toplantılarınızın akışını sağlayın. Randevu, çevrimiçi planlamayı basitleştirir, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Çünkü bir zaman rezervasyonu yapmak zor olmasa gerek.
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
3veta
3veta.com
3veta, video aracılığıyla çevrimiçi hizmet sağlamak ve almak için başvurulacak çözümdür. Önceden düzenlenmiş görüntülü toplantılara katılmak için uygulamayı kullanın!
Cronofy
cronofy.com
Kurumsal kullanıma hazır planlama araçları, Kullanıcı Arayüzü Öğeleri ve API'ler. Zamanlayıcımız, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, uygunluk durumunuzu kişilerle paylaşmanıza olanak tanır.
MeetFox
meetfox.com
Müşterilerle ilgilerinin doruğunda bağlantı kurun. Randevu planlama, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler ve güvenli ödemeler bir arada. %100 ücretsiz.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick Ai toplantıları planlamanıza yardımcı olur. Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz.
GReminders
greminders.com
GReminders'ın güçlü randevu hatırlatıcıları ve toplantı programı hatırlatıcıları vardır. En iyi randevu planlayıcı uygulamalarından biri olan bu uygulama, SMS hizmetleri olarak randevu hatırlatıcıları sunar. Sorunsuz bir deneyim için artık müşterilerinize Google veya Microsoft Takvim ile kısa mesaj ...
Arrangr
arrangr.com
Entegre planlamada lider. On binlerce şirket için toplantıların planlanmasına destek sağlıyoruz.
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile ...
Rezrva
rezrva.com
Müşterileri Planlayın, Hizmetleri Rezerve Edin ve Programınızı Çevrimiçi Yönetin. Rezervasyon yazılımıyla, cep telefonunuzdan müşterilerinizi planlayabilir, hizmetleri yönetebilir, programınızı otomatikleştirebilir ve satışlarınızı artırabilir, zamanınızı optimize edebilir, devamsızlıkları azaltabi...
Flexperto
flexperto.com
Flexperto brings you the Communication Cloud for more efficient sales. Everything that your sales department used to do offline is now possible online: arrange customer appointments, clarify questions via video chat, edit documents together, sign contracts or say hello via Whatsapp.
Setster
setster.com
Setster offers seamless appointment scheduling for any business or department. It automates complex scheduling rules and workflows while offering a custom user experience every time. Whether your company manages a vast network of branches and locations or simply needs a virtual meeting solution, Set...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch is a cloud-based sales funnel automation software that empowers revenue teams to achieve revenue acceleration by optimizing Speed-to-Lead and Time-to-Revenue.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely was acquired by SimplyBook.me Ltd. and has been rebranded as SimplyMeet.me. If you want to sign up for a great meeting scheduling solution for teams as individuals, please go to www.simplymeet.me. Individuals have FREE FOREVER access. Harmonizely is a free scheduling tool which provides ...
Nylas
nylas.com
Hundreds of thousands of developers around the world use Nylas to increase velocity and seamlessly build customizable email and scheduling capabilities through state-of-the-art APIs. Nylas is the only platform that gives developers universal access to email, calendar, and contacts providers through ...
DaySchedule
dayschedule.com
Advanced appointment, service and webinar scheduling software to improve team efficiency, reduce no-shows, and organize all their meetings, service booking and calls on single platform
GoodTime
goodtime.io
GoodTime elevates the entire hiring experience with human-centric AI, all while automating 90% of interview management tasks. Trusted by global talent teams at companies like Hubspot, Spotify, Priceline, and Lyft, our platform not only automates interview scheduling but also keeps candidates and int...
lemcal
lemcal.com
lemcal is the 1 tool you need to book more meetings. Start scheduling faster, using a customized booking page that represents you. With lemcal, you can: → Generate your personalized booking page in seconds → Schedule all your meetings quicker and easier → Optimize your cold outreach with sales integ...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk is a sales automation platform that helps revenue teams convert leads into meetings by qualifying, routing, and scheduling in real-time from anywhere — be it your web form, cold calls, campaigns, and more. Instant Lead Qualification - Build a real-time lead qualification track that assesses...
Weezly
weezly.com
Weezly is a groundbreaking platform that redefines how businesses communicate with potential customers, combining the efficiency of scheduling with the personal touch of video messaging and the versatility of screen recording. Designed to streamline the outreach process, Weezly empowers businesses t...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
An cloud-based scheduling platform for growth focused leader looking to speed up their sales and fullfillment processes.
Default
default.com
Default eliminates manual workflows and removes tech stack complexity by bundling automation, scheduling, qualification, routing, reporting, and enrichment. Automate manual workflows that are killing your pipeline while simplifying revenue operations with one unified platform.
Apptoto
apptoto.com
Reduce costly no-show appointments, and ensure your clients and patients show up on time and well-prepared by using Apptoto's appointment management software. Apptoto is an automated appointment reminder, online scheduling, and client messaging platform for appointment-based businesses. Apptoto sync...
Engageware
engageware.com
Engageware, işletmelerin ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını ilk etkileşimde çözmelerine olanak tanıyan tek kapsamlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısıdır. Engageware'in uçtan uca müşteri etkileşimi platformu, rutin sorulara yanıtları otomatikleştirmek, bilgi tabanlarına anında erişim...
ModernLoop
modernloop.com
Aday deneyiminizi verimli bir şekilde dönüştürün. ModernLoop, mülakat planlamasını mükemmel bir şekilde otomatik hale getiren ve böylece yeteneğe odaklanmanızı sağlayan İşe Alma Deneyimi Platformudur.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık seviyelerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurm...
Kronologic
kronologic.com
Kronologic, davetlerin ve davet e-postası karma mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek, ekipleriniz arasında düzenlenen yapay zekayı kullanarak toplantı zamanı ayarlamaları yaparak geliri artırır.