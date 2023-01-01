WebCatalog
Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ready Player Me çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Selfie'li tam vücutlu bir 3D avatar oluşturun ve bunu meta veri deposunda kullanın. Avatar platformumuzu uygulamanıza veya oyununuza entegre edin.

Web Sitesi: readyplayer.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ready Player Me ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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