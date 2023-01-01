WebCatalog
Lindywell

Lindywell

app.lindywell.com

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Lindywell Uygulamasına hoş geldiniz: Robin Long'un Pilates ve Dengeli Yaşam. İçeride Lindywell'in Pilates'in temel yaklaşımını, beslenmeyi (kısıtlama değil) ve gelişen bir zihniyeti parmaklarınızın ucunda deneyimleyeceksiniz. Pilates, her yaş ve vücut tipi için ideal olan, tam vücut, duruş düzeltme ve merkezleme egzersizidir. Dikkatli hareket sayesinde bedeninize bağlanacak ve kaslarınızı tamamen yeni bir şekilde çalıştıracaksınız. Günde 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alabileceğinizi ve başlamak için herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymayacağınızı da belirtmeden geçemeyeceğiz.

Web Sitesi: lindywell.com

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FellowshipOne

fellowshipone.com

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