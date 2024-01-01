Pitch Avatar, etkili iş sunumları ve içerik sunumu için yapay zeka destekli bir çözümdür. Satış sunumlarınızı, ürün demolarınızı, pazarlama, eğitim ve diğer içeriklerinizi kolaylıkla paylaşabilir ve dönüşüm elde edebilirsiniz. Sununuzu yükleyin, herhangi bir dilde bir komut dosyası oluşturun, seslendirme ekleyin veya bir video avatarı oluşturun. Kişiselleştirilmiş bir bağlantı oluşturun ve bunu kişinize gönderin. Dinleyici, "Sunucuyu ara" düğmesini tıklayarak sizi davet edebilir veya doğrudan takviminize giden bir bağlantıyı kullanarak sizinle bir toplantı planlayabilir. Her oturumun sonunda dinleyicinin slaytlarla etkileşimi hakkında ayrıntılı bir analiz elde edeceksiniz.

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