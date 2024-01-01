Pitch Avatar

Pitch Avatar

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Web Sitesi: pitchavatar.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pitch Avatar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pitch Avatar, etkili iş sunumları ve içerik sunumu için yapay zeka destekli bir çözümdür. Satış sunumlarınızı, ürün demolarınızı, pazarlama, eğitim ve diğer içeriklerinizi kolaylıkla paylaşabilir ve dönüşüm elde edebilirsiniz. Sununuzu yükleyin, herhangi bir dilde bir komut dosyası oluşturun, seslendirme ekleyin veya bir video avatarı oluşturun. Kişiselleştirilmiş bir bağlantı oluşturun ve bunu kişinize gönderin. Dinleyici, "Sunucuyu ara" düğmesini tıklayarak sizi davet edebilir veya doğrudan takviminize giden bir bağlantıyı kullanarak sizinle bir toplantı planlayabilir. Her oturumun sonunda dinleyicinin slaytlarla etkileşimi hakkında ayrıntılı bir analiz elde edeceksiniz.
Kategoriler:
Productivity
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: pitchavatar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pitch Avatar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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