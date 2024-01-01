"PairLife", evlilik ve aşk faaliyetleriyle uğraşan kadın ve erkeklerin kullandığı "ciddi" bir eşleştirme hizmeti Uzun zamandır beklenen bir eşleştirme uygulaması olarak ortaya çıktı! Çöpçatanlığa, sokak partilerine ve ortak partilere katılsanız bile bir partner bulmak pek iyi gitmez. 30'lu ve 40'lı yaşlarımda engeller arttı ve arkadaş ya da sevgili edinemiyorum.

Web Sitesi: pairife.jp

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