WebCatalog
LuckyCrush

LuckyCrush

luckycrush.live

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LuckyCrush çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

10 saniye içinde rastgele bir kişiyle özel bir görüntülü sohbet başlatın. Erkekler kadınlarla, kadınlar da erkeklerle rastgele bağlantı kurar. Serbest erişim. Kayıt olmanıza gerek yok.

Web Sitesi: luckycrush.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, LuckyCrush ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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