Alternatifler - Pairlife
Grindr
grindr.com
Grindr, gey, biseksüel, trans ve queer kişiler için konum tabanlı bir sosyal ağ ve çevrimiçi flört uygulamasıdır. Mart 2009'da piyasaya sürüldüğünde eşcinsel erkeklere yönelik ilk jeososyal uygulamalardan biriydi ve o zamandan beri dünyanın en büyük ve en popüler eşcinsel mobil uygulaması haline gel...
Tinder
tinder.com
Tinder, kullanıcıların fotoğraflarına, küçük biyografilerine ve ortak ilgi alanlarına göre diğer profilleri anonim olarak kaydırarak beğenmelerine veya beğenmemelerine olanak tanıyan bir jeososyal ağ ve çevrimiçi tanışma uygulamasıdır. İki kullanıcı "eşleştikten" sonra mesaj alışverişinde bulunabili...
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF), bekarların diğer flört uygulamalarından daha fazla sohbet ettiği yerdir. POF bir flört uygulamasından daha fazlasıdır. Bu bir deneyim. POF, bekarların mutlu ilişkiler bulmasına yardımcı olmak için tasarlandı! Bekarlarla tanışmak için MeetMe, Canlı Yayın, Sohbet ve d...
Zoosk
zoosk.com
Oyunlar olmadan flört etmek eğlenceliydi. 13 yılı aşkın süredir dünyanın her yerindeki bekarlarla eşleşiyor!
Bumble
bumble.com
Bumble, insanların flört etme, arkadaş bulma ve çevrimiçi buluşma algısını daha iyiye doğru değiştirdi. İlk adımı kadınlar atıyor. iPhone + Android'de.
Badoo
badoo.com
Dürüstçe buluşmanın yeri Badoo'ya hoş geldin! Kendimizden şüphe duymamızdan faydalanan bir toplumda Badoo, gerçek, pişmanlık duymayan siz olmanın karşılığını veren yerdir. Modern flörtün belirsizliğiyle özgün, filtresiz bir sohbetle savaşıyoruz. Gerçek bağın, kim olduğunuz ve gerçekte ne istediğiniz...
OkCupid
okcupid.com
OkCupid, sizin için önemli olan konularda sizinle eşleşen tek flört uygulamasıdır. Aradığınız kişiyi bulmayı hak ediyorsunuz. Bugün onlarla tanışın!
Match
match.com
Maç, flörtü sizin seviyenize yükseltiyor. Çünkü kabul edelim: Daha fazlasına hazır olduğunuzda yapabileceğiniz sol-sağ başparmak jimnastiğinin sayısı sınırlıdır. 25 yıllık deneyim ve gerçek hayattaki flört uzmanları tarafından desteklenen uygulamamız, eşleşmekten yüz yüze buluşmaya kadar aradığınız ...
OurTime
ourtime.com
Yetişkin bekarlar, 50'den fazla flörtün en iyisi için www.ourtime.com'a güveniyor. Burada daha yaşlı bekarlar sevgi ve arkadaşlık için bağlantı kurar.
Pure
pure.app
PURE, meraklı yaratıcıların kendilerinin en eğlenceli versiyonlarını göstermeleri için bir flört uygulamasıdır. Arzularınızda açık, niyetlerinizde dürüst ve sınırlarınızın net olduğu bir alandır. Güvenli, destekleyici ve utançtan uzak bir alanda yeni heyecan verici deneyimler yaratmak ve keşfetmek ...
SilverSingles
silversingles.com
50'den fazla flört mü arıyorsunuz? SilverSingles, yakınınızdaki bekarlarla tanışmak için 50'den fazla arkadaşlık sitesidir - şimdi kendiniz için çevrimiçi buluşmayı denemenin zamanı geldi!
ROMEO
romeo.com
Eşcinsel flört için en iyi seçim. ROMEO web sitesinde, iOS veya Android uygulamasında erkeklerle tanışın, arkadaş edinin veya aşkı bulun. Mutlu buluşma!
Inner Circle
theinnercircle.co
Sıcak sıcak sıcak mı hissediyorsun? Hadi sana bir randevu ayarlayalım. Daha iyi buluşmaya cesaret ediyoruz Flört etmeyi yeniden harika hale getirmeye cesaret eden uygulamaya hoş geldiniz. Gerçek hayatta tanışmak, sohbet etmek ve tanışmak için son derece havalı bekarlardan oluşan seçilmiş bir çev...
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam, hafif veya gündelik flört ve belki daha fazlası için eşcinsel erkekler için özel olarak oluşturulmuş bir flört uygulamasıdır.
happn
happn.app
100 milyondan fazla üyesi olan happn, yolunun kesiştiği herkesi bulmanı sağlayan flört uygulamasıdır; kaderin tanışmana karar verdiği insanlar. Gözünüze çarpan profilleri beğenin, aşık olun ve en önemlisi bir araya gelin!
EliteSingles
elitesingles.com
30+ flört uygulaması mı arıyorsunuz? Eğitimli bekarlar mı? Doğru yerdesiniz! EliteSingles üyelerimizin %85'inden fazlası ortalamanın üzerinde eğitim tamamlamıştır ve kullanıcılarımız ağırlıklı olarak 30-50 yaş aralığındadır. Binlerce yerel bekar kadın ve erkek, EliteSingles flört uygulaması aracılığ...
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Yetişkinlere yönelik dünyanın en büyük flört ve sosyal ağına katılın.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar, eşcinsel ve biseksüel erkekler için en iyi tanışma sitelerinden biridir. Senin gibi milyonlarca erkek arkadaşlık, flört ve ilişki arıyor. İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi paylaşın, Gaydar sizi eşleştirsin.. Hemen ücretsiz katılın, göz atın ve mesaj gönderin. Yeni tasarım, sohbet odaları ve ...
Flirt
flirt.com
En iyi çevrimiçi tanışma sitesiyle yakınınızdaki flört eden bekarlarla tanışın. Kişisel bilgilere göz atın, çevrimiçi sohbet edin ve çıkmaya başlayın. Çevrimiçi olarak 400.000'den fazla kullanıcı. Ücretsiz ve basit kayıt.
Meetic
meetic.com
Fransa çapında binlerce bekarın profiline danışabileceğiniz ciddi bir tanışma sitesi olan Meetic'e ücretsiz kaydolun. Meetic, Kasım 2001'de kurulan ve 2013'ten beri Match Group'un bir parçası olan Fransız çevrimiçi flört servisidir.
eDate
edate.com
Çevrimiçi Dating Kazanmak İçin Döndürme oynamaya başlayın! Bu, eşleşebileceğiniz yerel bekarları görmek için günde 10 ÜCRETSİZ dönüş alacağınız çevrimiçi bir tanışma oyunudur! Ücretsiz sohbet mesajları, profil güçlendirmeleri, ekstra çevirmeler ve daha fazlası gibi anında kazançlar kazanın! Dakikala...
eHarmony
eharmony.com
eharmony, 20 yılı aşkın deneyime sahip bir arkadaşlık sitesidir. Eşleştirmemiz gerçek aşkı bulmanıza yardımcı olur. Ücretsiz kaydolun ve sizin gibi düşünen binlerce bekarla tanışın.
Mamba
mamba.ru
Mamba, yaklaşık 25.000 bağımsız site ve büyük portallar ve yayın sitelerindeki flört bölümlerini içeren bir sosyal keşif/sosyal tanışma siteleri ağıdır.
Asian Dating
asiandating.com
4,5 milyondan fazla üyesi olan en güvenilir Asyalı arkadaşlık sitesi AsianDating'de Asyalı bekarlarla tanışın. Şimdi katılın ve anlamlı bağlantılar kurmaya başlayın!
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans, ABD ve Kanada'daki en aktif Çinli arkadaşlık sitesidir. SINA flörtünün arkasındaki güç motorudur ve 2012'de ABD'deki "If You Are the One" TV şovuna özel tanışma sitesidir.
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch dünyadaki en büyük ve en güvenilir Katolik arkadaşlık sitesidir.
Stir
stir.com
Stir, bekar ebeveynlere yönelik flört uygulamasıdır. Bu, flört etmeye hazır olan ancak diğer flört uygulamalarının baskısından kaçınmak isteyen bekar ebeveynler için akıllıca bir seçimdir.
MillionaireMatch
millionairematch.com
2001'den bu yana en büyük orijinal milyoner arkadaşlık sitesi. Ciddi ilişkiler arayan 5 milyondan fazla yüksek kaliteli çekici kadın ve zengin erkek.
Seeking
seeking.com
Seeking.com başarılı ve çekici insanlar için en büyük arkadaşlık sitesidir. 46 milyondan fazla Arayan üyeye katılın ve flört deneyiminizi geliştirin! Başlangıçta SeekingArrangement.com'daydı
DateMyAge
datemyage.com
Olgun Bekarlar Kalbi Genç. Olgun bekarlardan oluşan topluluğumuza katılın ve sıcak ve anlamlı bir bağlantı bulun!