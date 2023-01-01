Nordea Sweden

Hem bireylere hem de şirketlere yönelik basit çözümler sunan banka. Tüm mali durumunuz için tavsiyeler sunuyoruz. Ülke çapında, ofislerimizde ve çevrimiçi olarak mevcuttur. Nordea, İskandinavya'nın önde gelen evrensel bankasıdır; hedeflerinize ulaşabilmeniz ve hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan finansal çözümlere sahip güçlü ve kişisel bir finansal ortağız.

Web Sitesi: nordea.se

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