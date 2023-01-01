Fieldly, inşaat ve kurulum alanındaki profesyoneller için özel olarak geliştirilmiş dijital proje aracıdır. Yönetiminizi azaltıyor ve projeler üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza yardımcı oluyoruz.

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