Acamp, kamp yerleri bulmayı ve rezervasyon yapmayı kolaylaştırır. Doğrudan uygulamamızdan bulun, rezervasyon yapın ve ödeme yapın. Harita fonksiyonu ile arama yapın veya seyahat etmek istediğiniz yerin adını girin. Rezervasyonunuzu yaptıktan sonra uygulamanın sohbet işlevi aracılığıyla doğrudan sunucunuza da yazabilirsiniz. Acamp esnek, güvenli ve kişiseldir. Küçük ve orta ölçekli ev sahiplerine odaklanıyoruz, küreselin yerine yereli kutluyoruz ve gerçek deneyimleri seviyoruz. Seçimimizde küçük bira fabrikaları ve çiftlik mağazaları bulacaksınız, sessiz ormanlarda sessiz yerler, güneyde sahil kenarında veya kuzeyde muhteşem dağ dünyası bulacaksınız. Acamp ile kamp için bir yerden daha fazlasını sunmak istiyoruz: Bazı ev sahipleriyle taze pişmiş ekmek veya çiftlikte yetiştirilen yumurtalar için de rezervasyon yaptırabilirsiniz, belki bir kano, sauna salı veya elektrikli bisiklet kiralayabilirsiniz. Esnek bir platformla yaratıcı ruhları kutluyoruz. Acamp, yüzlerce misafirin bulunduğu aşırı kalabalık kamp alanlarından uzakta tatilinizi planlamak ve optimize etmek için harika bir araçtır. Mobil evlere odaklanıyoruz ancak sunabilecekleri konaklama türünü seçmek her ev sahibinin sorumluluğundadır: mobil ev, çatı üstü çadır, karavan veya normal çadır.

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