Aiai'nin özellikleri Akıllı bir program, otomatik zaman çizelgeleri ve bordro sistemleriyle entegrasyon kullanan Aiai, doğru bilgiyi doğru kişiye doğru zamanda dağıtır.

Web Sitesi: aiai.se

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