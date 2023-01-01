Sorunsuz proje yönetimi ve zaman raporlaması Blikk, satışlardan projelere, zaman raporlamasından fatura ve bordro belgelerine kadar pek çok önemli fonksiyonu eksiksiz bir iş akışında bir araya getiriyor. Zamandan tasarruf edin, yönetimi azaltın ve karlılığı artırın!

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