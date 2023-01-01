WebCatalog
Blikk

Blikk

app.blikk.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blikk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sorunsuz proje yönetimi ve zaman raporlaması Blikk, satışlardan projelere, zaman raporlamasından fatura ve bordro belgelerine kadar pek çok önemli fonksiyonu eksiksiz bir iş akışında bir araya getiriyor. Zamandan tasarruf edin, yönetimi azaltın ve karlılığı artırın!

Web Sitesi: blikk.se

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blikk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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