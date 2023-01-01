WebCatalog
Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

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Matematiğin ön saflarında yer alan Mathleak'in dijital platformuyla çevrimiçi matematik çalışın. Cep telefonunuzda ve bilgisayarınızda, tüm matematik müfredata / merkezi içeriğe göre iyi bir şekilde bağlanmıştır. Öğrenim gördüğünüz dersin içeriğini ve teorisini kolayca bulabilirsiniz. İlgili bulgular, ipuçları ve çözümler içeren görevler. Her şey tek bir yerde toplandı ve kullanımı kolay.

Web Sitesi: mathleaks.se

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