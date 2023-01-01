WebCatalog
Accurator

Accurator

app.accurator.se

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Accurator çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Accurator, Solna merkezli kişisel bir Contech şirketidir. Amacımız inşaat sektöründe devrim yaratmak ve inşaat sektöründeki tüm alıcıların günlük yaşamını ve verimliliğini sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde iyileştirmektir.

Web Sitesi: accurator.se

Yasal Uyarı: WebCatalog, Accurator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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